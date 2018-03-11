12.03.2018, 10:44 На улицах Москвы появятся «умные» фонари‍

Не покидая территорию центра, специалисты могут контролировать нагрузки и регулировать напряжение в сетях, включать и отключать наружное освещение и праздничную подсветку.

Происшествия 11.03.2018, 20:17 Собаки закусали насмерть мужчину в Подмосковье

11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак.

Происшествия 11.03.2018, 12:15 Московскую квартиру обокрали на 2,8 млн рублей

Неизвестные взломали тамбурную и входную двери, вскрыли три сейфа и украли 2 миллиона рублей, 4 тысячи евро и личное имущество.