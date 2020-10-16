16 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 17 октября на МЦК частично изменится схема движения, сообщает департамент транспорта Москвы.



В связи с работами по строительству участка Северо-Восточной хорды, поезда на МЦК при движении от «Белокаменной» до «Зорге» будут без остановок проезжать станции «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская».



Чтобы добраться до этих станций пассажирам необходимо будет доехать до станций «Владыкино» или «Стрешнево» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.



Кроме того, на МЦК будет увеличен интервал движения поездов.