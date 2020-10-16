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Город (Москва и область)     16.10.2020 11:31

17 октября три станции МЦК поезда будут проезжать без остановок

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Теги:  МЦК  схема движения  изменения 

16 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 17 октября на МЦК частично изменится схема движения, сообщает департамент транспорта Москвы.

В связи с работами по строительству участка Северо-Восточной хорды, поезда на МЦК при движении от «Белокаменной» до «Зорге» будут без остановок проезжать станции «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская».

Чтобы добраться до этих станций пассажирам необходимо будет доехать до станций «Владыкино» или «Стрешнево» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.

Кроме того, на МЦК будет увеличен интервал движения поездов.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  схема движения  изменения 

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