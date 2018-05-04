200 электробусов закупает Москва в 2017 году у КамАЗа и ГАЗа

4 мая. Mossovetinfo.ru - - КамАЗ и ГАЗ по итогам двух аукционов поставят Москве 200 электробусов для общественного транспорта/ «Первые поставки намечены на сентябрь. Еще один лот на 100 электробусов объявим в декабре», - сообщил у себя в Twitter 4 мая мэр Сергей Собянин.



Также мэр Москвы отметил, что КамАЗ и ГАЗ поставят каждый по 100 электробусов «с 15-летним сервисным обслуживанием и установкой 62 ультрабыстрых зарядок».



По информации Собянина, с 2021 года власти столицы для общественного транспорта будут «закупать только этот экологичный транспорт вместо дизельных автобусов».



Согласно плану закупок № 201705732000024003 на сайте госзакупок, предполагалось выделить для «поставки городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс»» в 2018 году 15,1 млрд рублей.