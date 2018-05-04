22:22 Город (Москва и область) 200 электробусов закупает Москва в 2017 году у КамАЗа и ГАЗа
19:22 Происшествия За мошенничества осуждены руководитель театра Департамента культуры Москвы и два его зама
18:15 Город (Москва и область) 483 человека пострадали от укусов клещей в Подмосковье в 2018 году
17:39 Происшествия В Москве четыре торговых центра и рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности
15:20 Город (Москва и область) МЧС: вечером 4 мая в Москве ожидается гроза
11:16 Город (Москва и область) В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют
22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО
15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники
15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве
15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники
07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники
19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия
18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками