249 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию в столице

23 мая — Mossovetinfo.ru — В рамках программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 249 новостроек — 61,3 тысячи квартир общей жилой площадью 3,5 миллиона квадратных метров, под заселение передано уже 228 домов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководство Департамента градостроительной политики.



Больше всего их на юго-востоке — 37 домов, севере — 35 домов и северо-востоке - 33 дома.



Также по программе реновации в настоящее время 7,6 миллиона квадратных метров современного жилья, 400 новостроек, проектируется или уже строится.



Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.