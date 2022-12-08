3 трлн рублей поступило в бюджет Москвы за январь-октябрь 2022 года

8 декабря, Mossovetinfo.ru - 3 трлн 10,2 млрд руб. поступило за январь-октябрь 2022 года в городской бюджет, сообщает Департамент финансов Москвы. Это на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время поступления по налогу на прибыль организаций за январь-октябрь 2022 года выросли только на 1,8%.



Бюджетные расходы по состоянию на 1 ноября 2022 года достигли 2 трлн 684,3 млрд руб. 51,4% от общих расходов бюджета направлено на реализацию мероприятий социального характера.



Налоговые доходы составили 87,9% от всех доходов или 2 трлн 645,4 млрд руб.



По НДФЛ за 10 месяцев 2022 года в бюджет Москвы поступило 1 трлн 240,4 млрд руб., что на 183,2 млрд руб. (17,3%) больше, чем за аналогичный период 2021 года.



«Поступления в бюджет Москвы от отраслей экономики по итогам января-октября 2022 года распределились следующим образом. От предприятий торговли объем платежей составил 474,8 млрд руб. Финансово-кредитные организации заплатили в бюджет города 425,0 млрд руб. Платежи от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью, составили 195,6 млрд руб., обрабатывающей промышленности - 192,3 млрд руб.», - отмечается в сообщении Департамента финансов Москвы.