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Город (Москва и область)     28.02.2020 13:55

Акция «Ночь на катке» пройдет в 18 московских парках 28 февраля

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Теги:  парки  катки  акции  Ночь на катке 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – Акция «Ночь на катке» пройдет вечером в пятницу, 28 февраля, в 18 московских парках, сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции покататься на катках в парках можно будет бесплатно. На всех катках, принимающих участие в акции, пройдут тематические карнавалы. Вместе с посетителями на катки выйдут музыканты, артисты, роботы и даже сказочные персонажи.

Каждый каток подготовил свою программу, посетители смогут принять участие в историческом карнавале, карнавале будущего, космическом карнавале, карнавале, посвященном кино, и других.

Парки, в которых пройдет акция «Ночь на катке»:

Парк Горького,
Парк «Сокольники»,
Сад «Эрмитаж»,
Сад имени Баумана,
Перовский парк,
Бабушкинский парк,
Парк 50-летия Октября,
Таганский парк,
Сквер по Олонецкому проезду,
Парк «Красная Пресня»,
Измайловский парк,
Парк «Ангарские пруды»,
Парк «Фили»,
Воронцовский парк,
Парк «Кузьминки»,
Ландшафтный парк «Митино»,
Парк «Ходынское поле»,
Гончаровский парк.

О времени акции и тематике карнавалов подробнее можно узнать на официальных сайтах парков.


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Карта места

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Теги: 
парки  катки  акции  Ночь на катке 

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