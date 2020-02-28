28 февраля. Mossovefinfo.ru – Акция «Ночь на катке» пройдет вечером в пятницу, 28 февраля, в 18 московских парках, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции покататься на катках в парках можно будет бесплатно. На всех катках, принимающих участие в акции, пройдут тематические карнавалы. Вместе с посетителями на катки выйдут музыканты, артисты, роботы и даже сказочные персонажи.



Каждый каток подготовил свою программу, посетители смогут принять участие в историческом карнавале, карнавале будущего, космическом карнавале, карнавале, посвященном кино, и других.



Парки, в которых пройдет акция «Ночь на катке»:



Парк Горького,

Парк «Сокольники»,

Сад «Эрмитаж»,

Сад имени Баумана,

Перовский парк,

Бабушкинский парк,

Парк 50-летия Октября,

Таганский парк,

Сквер по Олонецкому проезду,

Парк «Красная Пресня»,

Измайловский парк,

Парк «Ангарские пруды»,

Парк «Фили»,

Воронцовский парк,

Парк «Кузьминки»,

Ландшафтный парк «Митино»,

Парк «Ходынское поле»,

Гончаровский парк.



О времени акции и тематике карнавалов подробнее можно узнать на официальных сайтах парков.

