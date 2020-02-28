28 февраля. Mossovefinfo.ru – Акция «Ночь на катке» пройдет вечером в пятницу, 28 февраля, в 18 московских парках, сообщается на портале mos.ru.
В рамках акции покататься на катках в парках можно будет бесплатно. На всех катках, принимающих участие в акции, пройдут тематические карнавалы. Вместе с посетителями на катки выйдут музыканты, артисты, роботы и даже сказочные персонажи.
Каждый каток подготовил свою программу, посетители смогут принять участие в историческом карнавале, карнавале будущего, космическом карнавале, карнавале, посвященном кино, и других.
Парки, в которых пройдет акция «Ночь на катке»:
Парк Горького,
Парк «Сокольники»,
Сад «Эрмитаж»,
Сад имени Баумана,
Перовский парк,
Бабушкинский парк,
Парк 50-летия Октября,
Таганский парк,
Сквер по Олонецкому проезду,
Парк «Красная Пресня»,
Измайловский парк,
Парк «Ангарские пруды»,
Парк «Фили»,
Воронцовский парк,
Парк «Кузьминки»,
Ландшафтный парк «Митино»,
Парк «Ходынское поле»,
Гончаровский парк.
О времени акции и тематике карнавалов подробнее можно узнать на официальных сайтах парков.
14:14 Город (Москва и область) В школах Москвы усилят профилактику заболеваний гриппом и ОРВИ
13:55 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в 18 московских парках 28 февраля
13:20 Общество Какая погода будет в Москве в выходные, 29 февраля и 1 марта
12:49 Происшествия Спасатели сняли с Большого Москворецкого моста мужчину, угрожавшего спрыгнуть в воду
12:06 Город (Москва и область) Власти Москвы предложили голосовать по Конституции на сайте мэра - СМИ
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году