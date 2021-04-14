Аллергиков предупредили о высоком уровне аллергенов в Москве

14 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве отмечен высокий уровень аллергенов из-за цветения ольхи и орешника, сообщается в telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.



«В Москве начался пыльцевой дождь – ольха и орешник вступили в активную стадию пыления», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что ольха наиболее распространена в Ново-Переделкино, Свиблово, Троицке, парках «Фили», «Царицыно» «Кузьминки-Люблино» и «Митино». В свою очередь, орешник чаще всего встречается в Северном и Обручевском районах, а также в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.