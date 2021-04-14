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Город (Москва и область)     14.04.2021 14:53

Аллергиков предупредили о высоком уровне аллергенов в Москве

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Теги:  аллергия  растения  предупреждение 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве отмечен высокий уровень аллергенов из-за цветения ольхи и орешника, сообщается в telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В Москве начался пыльцевой дождь – ольха и орешник вступили в активную стадию пыления», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ольха наиболее распространена в Ново-Переделкино, Свиблово, Троицке, парках «Фили», «Царицыно» «Кузьминки-Люблино» и «Митино». В свою очередь, орешник чаще всего встречается в Северном и Обручевском районах, а также в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

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Карта места

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Теги: 
аллергия  растения  предупреждение 

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