19 сентября. Mossovetinfo.ru – Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы и будет заниматься вопросами социальной политики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.



С октября 2010 года Ракова занимала пост заместителя мэра Москвы, а также была руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы



Ранее курировавший вопросы социального развития Леонид Печатников переходит на другую работу. Собянин отметил, что Печатников «сделал для здравоохранения города очень много», и «отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов».