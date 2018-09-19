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Город (Москва и область)     19.09.2018 13:58

Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

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Теги:  Анастасия Ракова  Ракова  Сергей Собянин  Собянин  Леонид Печатников  Печатаников 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы и будет заниматься вопросами социальной политики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

С октября 2010 года Ракова занимала пост заместителя мэра Москвы, а также была руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы

Ранее курировавший вопросы социального развития Леонид Печатников переходит на другую работу. Собянин отметил, что Печатников «сделал для здравоохранения города очень много», и «отрасль стала экономически более устойчивой и лучше мотивированной на клиентов».


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Теги: 
Анастасия Ракова  Ракова  Сергей Собянин  Собянин  Леонид Печатников  Печатаников 

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