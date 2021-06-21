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Город (Москва и область)     21.06.2021 14:21

Более 100 кафе и ресторанов присоединились к эксперименту по созданию зон, свободных от COVID-19

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Теги:  рестораны  кафе  общепит коронавирус  COVID-19 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Более 100 московских ресторанов, кафе, баров, и других предприятий общепита, присоединились к участию в эксперименте по организации зон, свободных от коронавируса, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Для участия в эксперименте предприятия обязаны соблюдать ряд условий: обязательно проверять у посетителей сертификат вакцинации, не допускать в зоны COVID-FREE посетителей без QR-кода о вакцинации, заведение не должно иметь нарушений карантинного режима в течение 90 дней перед стартом эксперимента, а также на сайте эксперимента должны быть указаны все данные организации.

Ранее Немерюк заявил, что создание зон COVID-FREE будет проходить в заявительном порядке, хотя власти будут проверять как они организованы.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что с 19 июня в Москве начинается эксперимент по созданию кафе и ресторанов, свободных от коронавируса.

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Карта места

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Теги: 
рестораны  кафе  общепит коронавирус  COVID-19 

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