Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

13 мая. Mossovetinfo.ru - Более 100 тысяч предприятий Московской области, экономически пострадавших в период коронавируса, смогут получить субсидию для выдачи зарплат.

«В Подмосковье более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса признаны наиболее пострадавшими. В перечень входят парикмахерские, дома быта, сферы общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок», - сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Субсидию на зарплату в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника можно получить за апрель и май текущего года при условии сохранения в кампании не менее 90% штата.



Такую субсидию в Подмосковье могут получить: парикмахерские, дома быта, сферы общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок.