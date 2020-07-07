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Город (Москва и область)     07.07.2020 09:34

Более половины КТ-центров в Москве вернулись к плановому приему пациентов

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Теги:  КТ-центры  коронавирус  здравоохранение  медицинская помощь 

7 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве 32 поликлиники, на базе которых были развернуты КТ-центры для борьбы с коронавирусом, вернулись к плановому приему пациентов, сообщается на портале mos.ru.

В общей сложности к плановому приему пациентов вернулись 65% столичных КТ-центров. При этом, вице-мэр Анастасия Ракова отметила, что нагрузка на оставшиеся КТ-центры снизилась на 27%.

Во всех КТ-центрах, которые вернулись к плановому приему пациентов, проведена дезинфекция, все сотрудники прошли тестирование на коронавирус.

Ранее КТ-центры проводили обследования только пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Для обычных пациентов они были закрыты. Всего было более 189 тысяч исследований.


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Теги: 
КТ-центры  коронавирус  здравоохранение  медицинская помощь 

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