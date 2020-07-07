7 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве 32 поликлиники, на базе которых были развернуты КТ-центры для борьбы с коронавирусом, вернулись к плановому приему пациентов, сообщается на портале mos.ru.



В общей сложности к плановому приему пациентов вернулись 65% столичных КТ-центров. При этом, вице-мэр Анастасия Ракова отметила, что нагрузка на оставшиеся КТ-центры снизилась на 27%.



Во всех КТ-центрах, которые вернулись к плановому приему пациентов, проведена дезинфекция, все сотрудники прошли тестирование на коронавирус.



Ранее КТ-центры проводили обследования только пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Для обычных пациентов они были закрыты. Всего было более 189 тысяч исследований.