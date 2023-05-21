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Город (Москва и область)
22.05.2023, 21:11
Часы с фасада театра кукол имени Образцова отправились на реставрацию до конца 2024 года
22 мая — Mossovetinfo.ru — Часы с фасада театра кукол им. С.В. Образцова снимают 22 мая чтобы впервые отправить на реста...
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Город (Москва и область)
22.05.2023, 17:03
Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области
22 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин "договорились с губернатором Подмосковья Андреем Юрьев...
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Город (Москва и область)
21.05.2023, 10:11
Собянин рассказал о проекте "Активный гражданин" объединившем за 9 лет более 6,4 млн. москвичей
21 мая — Mossovetinfo.ru — За 9 лет работы проект "Активный гражданин" объединил больше 6,4 миллиона москвичей, позволи...