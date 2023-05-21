Часы с фасада театра кукол имени Образцова отправились на реставрацию до конца 2024 года

22 мая — Mossovetinfo.ru — Часы с фасада театра кукол им. С.В. Образцова снимают 22 мая чтобы впервые отправить на реставрацию и на свое место они вернутся в конце 2024 года, сообщили в понедельник в театре. Часам уже более полувека.



Также в театре сообщили, что с началом сезона в сентябре стартует кампания "Новое время театра Образцова" и в течение года театр будет рассказывать о легендах, историях, связанных с часами.



"Куклы из часов, хранители каждого часа, останутся с нами. Вы встретите их в театре, на сайте, в соцсетях. Каждый месяц новый часовой будет принимать эстафету и рассказывать истории — о себе, о часах, о театре, о Сергее Образцове", - сообщила Елена Булукова, директор театра.



Заключительный этап проектно-исследовательских работ будет проведен Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими Министерства культуры РФ.



Легендарные часы, ставшие символом театра и культурным артефактом города, придумал Сергей Образцов, а воплотили его идею скульпторы Дмитрий Шаховский и Павел Шимес, конструктор-самоучка Вениамин Кальмансон, - напомнили в театре. Уже более полувека существует традиция – в полдень возле театра на Садовой-Самотечной собираются зрители, чтобы дождаться появления всех сказочных героев, живущих в часах.



Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова располагается на Садовом кольце в центре Москвы (Тверской район, Садовая-Самотечная ул., 3).



Использованы материалы пресс-службы театра и главного хранителя театрального музея — Гордия Салтыкова.