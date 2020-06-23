23 июня. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Станции будут закрыты для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро.



На время закрытия станций для пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 7 июля в 05:30 утра.