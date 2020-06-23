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Город (Москва и область)     23.06.2020 09:34

Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с 4 по 6 июля

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Теги:  метро  метрополитен  Сокольническая линия 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

Станции будут закрыты для ввода в эксплуатацию оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграции с действующей инфраструктурой метро.

На время закрытия станций для пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 7 июля в 05:30 утра.


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Теги: 
метро  метрополитен  Сокольническая линия 

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