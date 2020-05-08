8 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 918 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 18 350 случая заболевания. Вылечились 813 человек. Скончался 175 человек.



В Москве подтверждено 98 522 случаев заболевания. В России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом.