8 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 918 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в Подмосковье подтверждено 18 350 случая заболевания. Вылечились 813 человек. Скончался 175 человек.
В Москве подтверждено 98 522 случаев заболевания. В России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом.
10:53 В России Более 1,7 тысячи человек умерли в России от коронавируса
10:46 Город (Москва и область) Более 1000 человек вылечились за сутки от коронавируса в Москве
10:38 Город (Москва и область) Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 18 тысяч человек
10:37 Город (Москва и область) В Москве выявлено 5 846 новых случаев заражения коронавирусом
10:37 В России За сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев заражения коронавирусом
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы