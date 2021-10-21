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Город (Москва и область)     21.10.2021 09:33

COVID-патрули предложено создать в Москве

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Теги:  Москва  COVID  COVID-19  патруль  полиция  полицейский  проверка документов  полицейский в маске  коронавирус  торговля  ТК  фудкорт 

21.10.2021г. – Mossovetinfo.ru - Владельцы московских торговых центров (ТЦ) предлагают создать COVID-патрули и готовы профинансировать их организацию. Предполагается, что COVID-патрули совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, будут следить за соблюдением профилактических мер введенных из-за пандемии коронавируса. Это предложение в эфире телеканала «Россия24 озвучил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«Такие патрули будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима», — сказал Шакиров. «Не все граждане готовы прислушиваться к замечаниям охранников ТЦ, это создает прямую угрозу для закрытия объектов», — пояснил он.

Также ТЦ, по предложению московских властей, подключат свои камеры видеонаблюдения к городской системе для отслеживания соблюдения масочного режима.

В настоящее время во многих ТЦ маски проверяют не только на входах, но и внутри ТЦ - на эскалаторах и фудкортах.

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Карта места

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Теги: 
Москва  COVID  COVID-19  патруль  полиция  полицейский  проверка документов  полицейский в маске  коронавирус  торговля  ТК  фудкорт 

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