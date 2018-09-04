Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.09.2018, 08:52
День города. Точки запуска фейерверков
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в День города будут запущены в Москве с 30 площадок. Фейерверки запустят в 21:00 во всех городских округах: ЦАО: ак...
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Город (Москва и область)
05.09.2018, 08:33
Фейерверки в День города в Москве запустят с 30 площадок
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в День города будут запущены в Москве с 30 площадок, сообщает портал mos.ru. Установки для запуска высотных фейерверков будут установлены ...
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Город (Москва и область)
04.09.2018, 18:10
Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно. Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максимум Ликсутов, метро ...