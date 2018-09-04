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Город (Москва и область)     05.09.2018 08:52

День города. Точки запуска фейерверков

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Теги:  День города  фейерверки  точки запуска фейерверков 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в День города будут запущены в Москве с 30 площадок. Фейерверки запустят в 21:00 во всех городских округах:

ЦАО:

  • акватория Москвы-реки, Москворецкая улица, у основания Большого Москворецкого моста,
  • акватория Москвы-реки, напротив спорткомплекса «Лужники»,
  • Парк Горького,
  • сад «Эрмитаж»,
  • сад имени Баумана,
  • парк «Таганский»,
  • парк «Красная Пресня».

ЗАО:

  • парк Победы на Поклонной горе,
  • Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда.

СЗАО:

  • музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»,
  • ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5).

САО:

  • парк Дружбы.

СВАО:

  • Центральная аллея ВДНХ,
  • парк «Бабушкинский»,
  • Лианозовский парк,
  • Гончаровский парк.

ВАО:

  • природно-исторический парк «Сокольники»,
  • район Измайлово, городок имени Баумана,
  • природно-исторический парк «Измайлово»,
  • Перовский парк,
  • Сиреневый сад.

ЮВАО:

  • район Печатники, акватория Москвы-реки, напротив улицы Гурьянова,
  • парк «Кузьминки».

ЮАО:

  • парк «Садовники».

ЮЗАО:

  • улица Кадырова, детский ландшафтный парк «Южное Бутово»,
  • усадьба Воронцово,
  • парк 50-летия Октября.

ТиНАО:

  • центр спорта «Московский» (город Московский),
  • ТиНАО, город Троицк, улица Физическая (вблизи пожарной части № 42).

ЗелАО:

  • Озерная аллея, дом 4, строение 2.


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Карта места

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Теги: 
День города  фейерверки  точки запуска фейерверков 

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