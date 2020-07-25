25 июля. Mossovetinfo.ru – Необычные архитектурные решения используют для украшения улиц в Москве. На портале mos.ru вышел материал, в котором рассказывается, где в столице можно найти самые необычные перголы.



Отмечается, что декоративные конструкции из металлических или деревянных реек можно найти почти в любом районе столицы.