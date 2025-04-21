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Город (Москва и область)     23.04.2025 06:43

До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в среду 23 апреля

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Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в среду 23 апреля в Москве будет 25-27 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

В Москве и области в субботу днем ожидается существенное понижение температуры воздуха – до плюс 6-11. В ночь на воскресенье по области возможны заморозки до минус 1 градуса,

В столичном регионе «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до вечера 24 апреля. «Период предупреждения до 21:00 24 апреля – аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

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