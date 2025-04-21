До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в среду 23 апреля

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в среду 23 апреля в Москве будет 25-27 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.



Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба.



В Подмосковье температура воздуха будет плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.



В Москве и области в субботу днем ожидается существенное понижение температуры воздуха – до плюс 6-11. В ночь на воскресенье по области возможны заморозки до минус 1 градуса,



В столичном регионе «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до вечера 24 апреля. «Период предупреждения до 21:00 24 апреля – аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.