До 9 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 апреля

1 апреля, Mossovetinfo.ru - До 9 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области 1 апреля, небольшой дождь, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.



"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Утром местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, по области - от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер южный, 4-9 м/c", - говорится в сообщении.