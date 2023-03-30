Другие материалы
-
Город (Москва и область)
01.04.2023, 07:55
До 9 градусов тепла ожидается в столичном регионе 1 апреля
1 апреля, Mossovetinfo.ru - До 9 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области 1 апреля, небольшой дождь, атмос...
-
Город (Москва и область)
31.03.2023, 11:05
"Москвич 3" можно будет купить по программе трейд-ин
31 марта, Mossovetinfo.ru - Во всех официальных дилерских центрах "Москвич" с 1 по 30 апреля будут действовать специальн...
-
Город (Москва и область)
30.03.2023, 16:30
Выпуск седана и кроссовера в 2023 году запланировал «Москвич»
30 марта, Mossovetinfo.ru - Две новые модели в кузове седан и кроссовер может выпустить в 2023 году автопроизводитель «М...