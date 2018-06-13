13 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом купца Шешекова, расположенный в Дегтярном переулке, признан выявленным объектом культурного наследия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Четырехэтажный дом был построен в 1891 году по проекту архитектора Мечеслава Пиотровича.



Известно, что в 1899-1900 годах в одной из квартир дома проживал Антон Павлович Чехов, чью квартиру посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры.