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Город (Москва и область)     13.06.2018 10:48

Доходный дом XIX века в центре Москвы получил охранный статус

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Теги:  объекты культурного наследия  недвижимость 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом купца Шешекова, расположенный в Дегтярном переулке, признан выявленным объектом культурного наследия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Четырехэтажный дом был построен в 1891 году по проекту архитектора Мечеслава Пиотровича.

Известно, что в 1899-1900 годах в одной из квартир дома проживал Антон Павлович Чехов, чью квартиру посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры.


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Карта места

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Теги: 
объекты культурного наследия  недвижимость 

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