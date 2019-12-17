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Город (Москва и область)     17.12.2019 14:35

Дом по программе реновации построят в Лианозово

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Теги:  программа реновации жилья  Москомэкспертиза  программа реновации  строительство  реновация жилья  Лианозово 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала строительство дома по программе реновации жилья в районе Лианозово, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом, на 131 квартиру с подземной автостоянкой, построят на Илимской улице. Подземная парковка будет рассчитана на 115 машиномест.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся центр информирования населения. В вестибюле здания обустроят комнату консьержа, помещение для колясок, кладовую для хранения уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков.

Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, во дворе появятся десткая и спортивная площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка на 30 машин.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Москомэкспертиза  программа реновации  строительство  реновация жилья  Лианозово 

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