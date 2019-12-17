17 декабря. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала строительство дома по программе реновации жилья в районе Лианозово, сообщает пресс-служба ведомства.



Дом, на 131 квартиру с подземной автостоянкой, построят на Илимской улице. Подземная парковка будет рассчитана на 115 машиномест.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся центр информирования населения. В вестибюле здания обустроят комнату консьержа, помещение для колясок, кладовую для хранения уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, во дворе появятся десткая и спортивная площадки, места для отдыха. Также возле дома появится плоскостная парковка на 30 машин.