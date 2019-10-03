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Город (Москва и область)     03.10.2019 15:33

Дом по программе реновации строят в Войковском районе Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Войковский  реновация жилья 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья идет в Войковском районе Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Монолитный дом с подземной автостоянкой будет построен на Нарвской улице по индивидуальному проекту. В доме будет 144 квартиры: 32 однокомнатные, 96 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

Первый этаж дома будет нежилым, помещения будут предназначены для размещения социально-бытовых объектов – магазинов, кафе, кружков для детей, салонов красоты. В вестибюлях будут размещены комнаты консьержей с санузлами, колясочные, помещения для уборочного инвентаря. Каждый подъезд будет оборудован двумя лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, возле дома оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки, плоскостную парковку.

В настоящее время строители завершают возведение надземной части здания. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Войковский  реновация жилья 

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