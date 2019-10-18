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Город (Москва и область)     18.10.2019 10:47

Дом по реновации в Старом Крюкове сдадут в эксплуатацию в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  Зеленоград  программа реновации  строительство  реновация жилья 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Строительства дома по программе реновации жилья завершается в районе Старое Крюково, в Зеленограде, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Трехсекционный, монолитный жилой дом с подземной автостоянкой возводится по индивидуальному проекту по адресу Солнечная аллея, корпус 934.

В доме будет 182 квартиры: 30 однокомнатных, 124 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Три двухкомнатные квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан: в них будут расширенные проходы, помещения оборудуют устройствами для связи с диспетчером.

Первый этаж дома будет нежилым, в помещениях разместятся центр информирования населения, магазины, кафе и социально-бытовые объекты. В вестибюлях будут обустроены комнаты для консьержей, помещения для колясок, кладовые для уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Кроме того, в каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы маломобильные граждане и родители с колясками могли без помех попасть в подъезд.

Дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома появятся детская игровая площадка и места для отдыха, будут разбиты газоны, цветники, высажены деревья и кустарники. Кроме того, возле дома появится плоскостная парковка.

В настоящее время идет внутренняя отделка помещений и устройство фасадов. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  Зеленоград  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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