18 октября. Mossovetinfo.ru – Строительства дома по программе реновации жилья завершается в районе Старое Крюково, в Зеленограде, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Трехсекционный, монолитный жилой дом с подземной автостоянкой возводится по индивидуальному проекту по адресу Солнечная аллея, корпус 934.



В доме будет 182 квартиры: 30 однокомнатных, 124 двухкомнатных и 28 трехкомнатных. Три двухкомнатные квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан: в них будут расширенные проходы, помещения оборудуют устройствами для связи с диспетчером.



Первый этаж дома будет нежилым, в помещениях разместятся центр информирования населения, магазины, кафе и социально-бытовые объекты. В вестибюлях будут обустроены комнаты для консьержей, помещения для колясок, кладовые для уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Кроме того, в каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы маломобильные граждане и родители с колясками могли без помех попасть в подъезд.



Дом оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.



Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома появятся детская игровая площадка и места для отдыха, будут разбиты газоны, цветники, высажены деревья и кустарники. Кроме того, возле дома появится плоскостная парковка.



В настоящее время идет внутренняя отделка помещений и устройство фасадов. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2020 году.