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Город (Москва и область)     06.05.2021 11:44

Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

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Теги:  МЦД  МЦД-2 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Станции Аминьевская и Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) откроют в 2021 году. Об этом сообщает mos.ru.

По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, до конца года также планируется завершить реконструкцию пяти остановочных пунктов МЦД-4: Кокошкина, Мещерской, Толстопальцева, Матвеевской и Апрелевки.

МЦД-4 свяжет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2 

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