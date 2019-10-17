17 октября. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по улице Газгольдерная перекрыли до 31 марта 2020 года в связи со строительством Кожуховской линии метро, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Сообщается, что движение перекрыто на участке от улицы Новохохловская до дома 8 на улице Газгольдерная. Для проезда автомобилей будет обустроена временная объездная дорога.



Кроме того, на пересечении улиц Новохохловская и Газгольдерная будет ограничено движение на одной полосе.