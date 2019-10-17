Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.10.2019, 09:31
Более 120 тысяч детей за два года получили помощь в новом корпусе Морозовской больницы
17 октября. Mossovetinfo.ru – С момента открытия нового корпуса Морозовской детской больницы в октябре 2017 года, помощь в отделениях нового корпуса получили более 120 тысяч маленьких пациентов, со...
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Город (Москва и область)
17.10.2019, 09:21
Движение по улице Газгольдерная перекрыли на полгода из-за строительства метро
17 октября. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по улице Газгольдерная перекрыли до 31 марта 2020 года в связи со строительством Кожуховской линии метро, сообщает пресс-служба транспортного ко...
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Город (Москва и область)
17.10.2019, 08:23
Возле пяти станций МЦД завершилось благоустройство территорий
17 октября. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству территорий завершились возле пяти станций Московских центральных диаметров, сообщается на портале mos.ru. Работы завершились возле стан...