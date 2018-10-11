11 октября. Mossovetinforu – Электропоезда шести направлений МЖД с 28 октября перейдут на зимнее расписание, сообщает портал mos.ru.
Изменения в расписании коснутся пригородных электричек Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского и Савеловского направлений. На Курском, Ярославском и Горьковском направлениях расписание электропоездов не изменится.
В рамках изменения расписаний будет отменена часть электропоездов, запущенных специально на летний период для дачников. У части электричек изменится маршрут, а также время отправления и прибытия. Кроме того, на Белорусском направлении добавятся две электрички.
Посмотреть изменения в расписании электричек можно здесь. С 28 октября новое расписание появится на вокзалах и железнодорожных платформах, а также в мобильном приложении ЦППК.
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