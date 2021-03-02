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Город (Москва и область)     02.03.2021 14:36

Функционал сервиса для переселенцев по реновации расширят в Москве

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Теги:  программа реновации жилья  онлайн-сервисы  программа реновации  функционал  реновация жилья  переселение  жилье  реновация 

2 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве будет расширен функционал онлайн-сервис для переселенцев по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Онлайн-сервис начал работать в ноябре 2020 года. С помощью сервиса москвичи, которые получают квартиры по программе реновации, могут получить пошаговую инструкцию по переезду, а также получить в электронном виде ряд необходимых госуслуг.

В первом полугодии текущего года в функционале онлайн-сервиса появятся еще две госуслуги, которые можно будет оформить в электронном виде: подача заявки на содействие в организации переезда, а также оформление заявки на устранение выявленных дефектов в новой квартире.

Уведомления и информацию участники программы получают с помощью электронной почты, через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы, а также через СМС.

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Теги: 
программа реновации жилья  онлайн-сервисы  программа реновации  функционал  реновация жилья  переселение  жилье  реновация 

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