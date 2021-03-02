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Город (Москва и область)
02.03.2021, 14:53
На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж эскалаторов»
2 марта. Mossovetinfo.ru – Монтаж эскалаторов начался на строящейся станции Большой кольцевой линии «Сокольники» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочк...
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Город (Москва и область)
02.03.2021, 14:36
Функционал сервиса для переселенцев по реновации расширят в Москве
2 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве будет расширен функционал онлайн-сервис для переселенцев по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы. ...
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Город (Москва и область)
02.03.2021, 13:00
Катки в московских парках продолжат работу до 8 марта включительно
2 марта. Mossovetinfo.ru – Катки в московских парках будут работать до 8 марта включительно, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка. В пресс-службе отметили, что по природн...