Функционал сервиса для переселенцев по реновации расширят в Москве

2 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве будет расширен функционал онлайн-сервис для переселенцев по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.



Онлайн-сервис начал работать в ноябре 2020 года. С помощью сервиса москвичи, которые получают квартиры по программе реновации, могут получить пошаговую инструкцию по переезду, а также получить в электронном виде ряд необходимых госуслуг.



В первом полугодии текущего года в функционале онлайн-сервиса появятся еще две госуслуги, которые можно будет оформить в электронном виде: подача заявки на содействие в организации переезда, а также оформление заявки на устранение выявленных дефектов в новой квартире.



Уведомления и информацию участники программы получают с помощью электронной почты, через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы, а также через СМС.

