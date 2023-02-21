График работы московских медучреждений с 23 по 26 февраля 2023 года

21 февраля, Mossovetinfo.ru - В период выходных и праздничных дней с 23 по 26 февраля 2023 года, связанных с празднованием Дня защитника Отечества, поликлиники, женские консультации и аптеки Департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.



Взрослые поликлиники 23, 24 и 26 февраля будут работать с 9:00 до 16:00, а 25 февраля - с 9:00 до 18:00.



Отделения помощи на дому в период с 23 февраля по 26 февраля - с 9:00 до 18:00.



Работа кабинетов ОРВИ 23, 24 и 26 февраля будет организована с 9:00 до 16:00, 25 февраля - с 9:00 до 18:00.



Травмпункты с 23 по 26 февраля будут принимать пациентов в часы работы поликлиник. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в обычном режиме.



Центр телемедицины в период праздников продолжит работать в стандартном круглосуточном режиме.



Детские поликлиники 25 февраля будут работать с 9:00 до 15:00.



Кабинеты ОРВИ с 23 по 26 февраля будут принимать с 9:00 до 15:00.



Медицинскую помощь на дому с 23 по 26 февраля будут оказывать с 9:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00.



Травматологические отделения с 23 по 26 февраля будут работать с 8:00 до 22:00.



Молочно-раздаточные пункты с 23 по 26 февраля сохранят прежний график работы — с 6:30 до 15:00.



Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать 23, 24 и 26 февраля — с 9:00 до 16:00, 25 февраля — с 9:00 до 18:00.



Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в ГУМе с 23 по 26 февраля будет работать по обычному графику с 10:00 до 21:00.



Женские консультации 23, 24 и 26 февраля будут работать на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 16:00. 25 февраля во всех женских консультациях прием будет вестись с 9:00 до 15:00 и с 9:00 до 18:00 — в одной из женских консультаций административного округа.



По особому графику будут работать дежурные аптечные пункты и обособленные аптеки.

