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Город (Москва и область)     21.02.2023 14:59

График работы московских медучреждений с 23 по 26 февраля 2023 года

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Теги:  Москва  медучреждения  график  23  24  25  26 февраля 

21 февраля, Mossovetinfo.ru - В период выходных и праздничных дней с 23 по 26 февраля 2023 года,  связанных с празднованием Дня защитника Отечества, поликлиники, женские консультации и аптеки Департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

Взрослые поликлиники 23, 24 и 26 февраля будут работать с 9:00 до 16:00, а 25 февраля - с 9:00 до 18:00.

Отделения помощи на дому в период с 23 февраля по 26 февраля - с 9:00 до 18:00.

Работа кабинетов ОРВИ 23, 24 и 26 февраля будет организована с 9:00 до 16:00, 25 февраля - с 9:00 до 18:00.

Травмпункты с 23 по 26 февраля будут принимать пациентов в часы работы поликлиник. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в обычном режиме.

Центр телемедицины в период праздников продолжит работать в стандартном круглосуточном режиме.

Детские поликлиники 25 февраля будут работать с 9:00 до 15:00.

Кабинеты ОРВИ с 23 по 26 февраля будут принимать с 9:00 до 15:00.

Медицинскую помощь на дому с 23 по 26 февраля будут оказывать с 9:00 до 15:00, вызовы принимаются до 14:00.

Травматологические отделения с 23 по 26 февраля будут работать с 8:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты с 23 по 26 февраля сохранят прежний график работы — с 6:30 до 15:00.

Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать 23, 24 и 26 февраля — с 9:00 до 16:00, 25 февраля — с 9:00 до 18:00.

Пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в ГУМе с 23 по 26 февраля будет работать по обычному графику с 10:00 до 21:00.

Женские консультации 23, 24 и 26 февраля будут работать на базе одной из женских консультаций административного округа с 9:00 до 16:00. 25 февраля во всех женских консультациях прием будет вестись с 9:00 до 15:00 и с 9:00 до 18:00 — в одной из женских консультаций административного округа.

По особому графику будут работать дежурные аптечные пункты и обособленные аптеки.

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Карта места

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Теги: 
Москва  медучреждения  график  23  24  25  26 февраля 

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