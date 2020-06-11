11 июня. Mossovetinfo.ru – Антитела к коронавирусу выявлены у 17,4% москвичей, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, исследования на наличие популяционного иммунитета проводятся в Москве больше месяца. В ходе первого этапа, который проходил с 4 по 21 мая, антитела к коронавирусу были выявлены у 12% прошедших тестирование москвичей.



Сейчас закончился второй этап, который выявил наличие антител уже у 17,4% жителей Москвы, то есть за две недели прирост составил более 5%.



В средине мая в Москве стартовало массовое проведение иммуноферментного анализа, позволяющего выявить наличие антител к коронавирусу. Первоначально ИФА-тестирование проводилось только по приглашениям, а с 27 мая оно стало доступным всем москвичам по предварительной записи.



Кроме того, регулярно ИФА-тестирование проходят все медики из организаций, входящих в структуру департамента здравоохранения Москвы, пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).



На 11 июня в Москве зафиксирован 201 221 случай заражения коронавирусом. Вылечились 115 769 человек, скончались – 3 138 человек (за сутки – 53 человека).