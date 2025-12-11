 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     12.12.2025 11:31

Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления

Москва  похолодание  отопление  теплоноситель  корректировка  Бирюков  погода 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Работу системы отопления в Москве скорректирвана из-за ожидающегося резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе может понизиться до минус 9 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях», – сообщил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

Бирюков также сказал, что о корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что резкое похолодание начнется в Москве и Московской области, ориентировочно, после 15:00 мск, переход в сторону отрицательных значений ожидается в период с 15:00 до 18:00 мск. Ухудшение видимости, гололед, дождь, ветер и мокрый снег прогнозируются 12 декабря в Москве.

