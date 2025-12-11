Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Работу системы отопления в Москве скорректирвана из-за ожидающегося резкого похолодания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



«Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе может понизиться до минус 9 градусов. В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях», – сообщил Бирюков.



Заместитель мэра пояснил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.



Бирюков также сказал, что о корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.



В Гидрометцентре РФ сообщили, что резкое похолодание начнется в Москве и Московской области, ориентировочно, после 15:00 мск, переход в сторону отрицательных значений ожидается в период с 15:00 до 18:00 мск. Ухудшение видимости, гололед, дождь, ветер и мокрый снег прогнозируются 12 декабря в Москве.