12.12.2025, 11:31
Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Работу системы отопления в Москве скорректирвана из-за ожидающегося резкого похолода...
12.12.2025, 10:34
Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 9:30 мск в ряде аэропортов Москвы по требованиям безопасности полетов введены вре...
11.12.2025, 09:18
О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин
11 декабря — Mossovetinfo.ru — 15 раз в своем телеграм-канале сообщал о сбитии, уничтожении силами ПВО суммарно 32 (трид...