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Город (Москва и область)     01.05.2021 11:06

Как будут работать социальные организации Москвы с 1 по 10 мая

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Теги:  учреждения  майские праздники  график работы 

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работы центров социального обслуживания, центров занятости и центров помощи семьи и детям изменится в дни майских праздников с 1 по 10 мая.

Центры соцобслуживания с 1 по 10 мая работать не будут. Однако, в случае острой необходимости, соцработники доставят продукты и лекарства пожилым гражданам, а также лицам с хроническими заболеваниями, если у них имеется подтвержденный диагноз о заболевании коронавирусом.

Центры занятости с 1 по 3 и с 8 по 10 мая работать не будут. С 4 по 7 мая в центрах госуслуг будут работать с 08:00 до 20:00, флагманские центры «Моя работа» — с 09:00 до 20:00.

Центры помощи семьи и детям будут закрыты с 1 по 10 мая, однако экстренную помощь можно будет получить по телефону круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: 051.

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Теги: 
учреждения  майские праздники  график работы 

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