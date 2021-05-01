Как будут работать социальные организации Москвы с 1 по 10 мая

1 мая. Mossovetinfo.ru — График работы центров социального обслуживания, центров занятости и центров помощи семьи и детям изменится в дни майских праздников с 1 по 10 мая.



Центры соцобслуживания с 1 по 10 мая работать не будут. Однако, в случае острой необходимости, соцработники доставят продукты и лекарства пожилым гражданам, а также лицам с хроническими заболеваниями, если у них имеется подтвержденный диагноз о заболевании коронавирусом.



Центры занятости с 1 по 3 и с 8 по 10 мая работать не будут. С 4 по 7 мая в центрах госуслуг будут работать с 08:00 до 20:00, флагманские центры «Моя работа» — с 09:00 до 20:00.



Центры помощи семьи и детям будут закрыты с 1 по 10 мая, однако экстренную помощь можно будет получить по телефону круглосуточной горячей линии «Ребенок в опасности»: 051.