1 апреля. Mossovetinfo.ru – Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о работе приложения для мониторинга москвичей на карантине, а также о контроле соблюдения горожанами режима самоизоляции.



И.Баблоян― Расскажите, что это за приложение, как оно появилось и как работает? Или еще не работает?



Э.Лысенко― То, что вчера обсуждалось, это тестовая версия приложения, которое в закрытом режиме будет предоставляться пациентам, которые выбрали нахождение на дому. И подписывают соответствующее добровольное согласие в виде документа. У них там есть разные варианты: в больницах либо дома. Если они выбирают дома, то у них есть разные варианты осуществления контроля, что они находятся на этой самоизоляции. Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса. Главная задача – это вместе с пациентом закрепиться, что он не будет выходить. И на время нахождения его дома с помощью таких технических средств (такого приложения) будет полностью обеспечена ему самодисциплина. А, соответственно, людям и жителям это – гарантированный контроль, что он соблюдает.



М. Курников― Вы говорите, что это пока тестовая версия. А когда будет версия полноценная?



Э.Лысенко― У нас полноценная версия уже подготовлена. Она в соответствии с планом вывода пациентов на этот режим работы, на самом деле, с завтрашнего дня будет полностью им предоставляться.



М. Курников― Вы говорите, что это могут устанавливать себе как раз те, кто выбирают ненахождение в больнице, верно?



Э.Лысенко― Совершенно верно.



М. Курников― А все остальные могут скачать себе сами просто протестировать, попробовать, потому что она в свободном доступе?



Э.Лысенко― Она была в свободном доступе. Это было сделано в том числе для того, чтобы собрать обратную связь с профессионального сообщества. Это очень нам помогло. И сейчас мы поправим кое-какие вещи в этом приложении. Но не предполагается это использовать для всех. Еще раз, это именно для пациентов на дому.



И.Баблоян― Эдуард Анатольевич, вчера я видела информацию о том, что оно появилось в Google Play это приложение. А если, например, у меня другой телефон? Для смартфонов на платформе iOS это выйдет?



Э.Лысенко― Там есть разные варианты. В том числе мы готовы предоставить телефон с приложением. И для iOS тоже будет такая же закрытая история.



М. Курников― То есть вы будете обеспечивать телефонами тех, кто будет пользоваться этим приложением?



Э.Лысенко― Да. Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время вот этого карантина, в котором он пребывает, получить от нас телефон с предустановленным приложением.



М. Курников― Теперь давайте о той самой обратной связи, о которой вы тоже уже успели сказать. Много критики было по поводу использования эстонского сервиса identix.one (это сервис для распознавания лиц). Ну, во-первых, это эстонский сервис, то есть он передает фотографии пользователей в эстонскую юрисдикцию, а серверы его расположены в Германии. Обе эти страны находятся в НАТО. При этом у нас действует «пакет Яровой», который как раз ограничивает передачу такой информации за рубеж. Как вы на это собираетесь реагировать?



Э.Лысенко― Ну, собственно, там уже всё сделано. Это какие-то домыслы. На самом деле, ничего никуда не передается. Во-первых, не передаются никакие фотографии в принципе. Во-вторых, тот код биометрический, который появляется, он попадает исключительно на сервера ДИТа. То есть у нас система видеоаналитики существует. Она обрабатывает все это здесь. И никаких законов мы не нарушаем.



М. Курников― Подождите, но сервис эстонский identix.one вы используете?



Э.Лысенко― Мы не используем этот сервис из-за рубежа вообще. Мы используем алгоритмы различные, для того чтобы давать биометрический код. Но туда (в Эстонию) никаких обращений и уже тем более передачи данных не осуществляется.



М. Курников― То есть все данные остаются здесь на территории России?



Э.Лысенко― Да.



М. Курников― Тут очень много приходит вопросов. Насколько вы получаете доступ к тому, что находится в телефоне? Потому что приложение требует доступа к камере, к файлам телефона и так далее. Насколько это оправдано? Для чего приложению доступ к этим функциям телефона?



И.Баблоян― К данным.



М. Курников― Да.



Э.Лысенко― Смотрите, на самом деле, приложение к чему получает доступ, полностью описано в информированном этом согласии, в документе.



М. Курников― Да, конечно.



Э.Лысенко― И к файлам там никакого доступа нет. Это какие-то опять домыслы.



М. Курников― К камере.



Э.Лысенко― Соответственно, поскольку люди могут выбирать, они могут либо скачать себе приложение, подписавшись на такой сервис в закрытом опять же режиме, либо мы им дадим телефон, чтобы они не переживали, и чтобы на этом телефоне, соответственно, вообще никаких данных персональных…



И.Баблоян― То есть вы любому человеку, который откажется использовать свой телефон, дадите другой?



Э.Лысенко― Любому пациенту…



И.Баблоян― Понятно — зараженному человеку.



Э.Лысенко― На эти две недели будет предоставлен такое устройство с предустановленным приложением. По истечении он обязан будет вернуть, соответственно, это все закончится.



М.Курников― Давайте теперь перейдем к вопросу QR-кодов, о которых заговорили. Во-первых, когда вы предполагаете вводить эту систему с QR-кодами и как она будет работать?



Э.Лысенко― Qr-коды заработают ровно тогда, когда будет принят соответствующий акт правительства Москвы.



М.Курников― А технически всё готово для этого, вы считаете?



Э.Лысенко― Да, мы готовы к этому.



И.Баблоян― То есть платформа не упадет, когда миллионы людей полезут туда регистрироваться?



Э.Лысенко― Платформа — это портал мэра. Он у нас выдерживает такие нагрузки в течение года и в пиках, что я уверен, что мы абсолютно всем дадим необходимые годы.



И.Баблоян― Хорошо, как это будет на практике работать — система с QR-кодами.



Э.Лысенко― На практике человек, которому нужно будет соответствующий код получить вы зависимости от того, какая у него цель и так далее — все будет описано в соответствующем правительственном акте, — зарегистрировавшись на портале, простую формулу заполняет, и ему генерится соответствующий код, который можно либо на экране телефона оставить, он остается в личном кабинете, приходит к нему на электронную почту, либо он может его распечатать, то есть разные варианты.



И.Баблоян― Хорошо, тогда что делать людям, у которых нет возможности иметь такой телефон, компьютер и так далее?



М.Курников― Кнопочный телефон, например.



Э.Лысенко― Будет предусмотрен соответствующий номер телефона колл-центра, в котором, естественно, буду помогать быстрые коды генерировать и прямо надиктовывать эти цифры в онлайне. Это в системе записей разговоров останется, поэтому всякие варианты бесконтрольной выдачи будут превентивно запрещены. А также помогать человеку, если нужно, человеку просто зарегистрироваться на портале. Это очень простая регистрация и гораздо проще управлять таким образом.



И.Баблоян― Но вы же понимаете, что у более старшего поколения — они даже не очень себе представляют, что такое QR-код. То есть с ними нужно вообще вести какую-то специальную беседу по этому поводу.



Э.Лысенко― Безусловно. Но тут такой момент. Мы же знаем, что по указу мэра старшее поколение уже давно просили все-таки максимально находиться дома и беречь себя от присутствия на улицах.



М.Курников― Я напомню, что у нас на связи министра правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Эдуард Анатольевич, я, может быть, совсем глупый и необразованный, но объясните мне, пожалуйста, как эта система с QR –кодами будет работать на практике в жизни? Вот я скачал себе на телефон, вот я могу где-то это предъявить. А кто у меня будет их проверять и какую информацию обо мне те, кто будут проверять, получат из этого QR –кода?



Э.Лысенко― Информацию, которую будут получать, она будет полностью регламентирована соответствующим порядком. И проверять будут уполномоченные органы и организации на улицах, очевидно.



М.Курников― То есть будет какой-то полицейский, например, или человек специально обученный со специальным оборудованием подойдет ко мне: «Здасьте, гражданин! Покажите свой QR –код». И я обязан ему показать?



Э.Лысенко― Если такой порядок будет введен, то гражданин будет обязан показать. Совершенно правильно.



М.Курников― Что он узнает. Вот смотрите, я ему показал, он считал — и что?



Э.Лысенко― Каким образом будет обеспечена реагирование?



М.Курников― Я просто не понимаю, какая информация зашита в этот QR –код.



Э.Лысенко― Я еще раз говорю, что та информация, которая будет установлена нормативным актом, она и будет там зашита.



М.Курников― Мой адрес там?... К примеру. Я даже не юридически хочу это понять, а по факту…



Э.Лысенко― Давайте дождемся акта…



М.Курников― Вот есть у меня этот QR–код — и что? Что он дает? Где я живу или в какие магазины мне можно ходить или нельзя.



И.Баблоян― Какое количество метров я прошел…



М.Курников― Или что?



Э.Лысенко― Qr-код как само право выхода с той или иной целью. Понимаете, вся регламентация будет зашита в документе. Как только документ выйдет, все ответы на вопросы, вы обязательно получите. Технически у нас возможно развивать совершенно различные применения этого целеполагания, скажем, и дополнительной информации, которая потребуется, чтобы обеспечить эффективный контроль. И сейчас преждевременно это обсуждать.



И.Баблоян― Когда мы ожидаем этот документ?



М.Курников― У вас есть какое-то понимание?



Э.Лысенко― Я думаю, этот вопрос, к сожалению, не ко мне. Все-таки у нас руководство города решает.