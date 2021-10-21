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Город (Москва и область)     21.10.2021 12:23

Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

20 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве с 8 ноября, после завершения нерабочих дней, будут введены некоторые ограничения. Как рассказал в свое блоге мэр столицы Сергей Собянин, в связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 г. для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Кроме того, с 8 ноября 2021 г. вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. О том, какие ограничения будут действовать в Москве c 28 октября по 7 ноября, читайте здесь

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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