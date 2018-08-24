24 августа. Mossovetinfo.ru – Пять станций Солнцевской линии московского метро закроют на сутки в субботу, 25 августа для присоединения к желтой ветке семи новых станций.
Не будут работать следующие станции Солнцевской линии: «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская», «Парк Победы» и «Шелепиха».
Станция «Шелепиха» Большой кольцевой линии будет работать в обычном режиме, с нее можно будет перейти на Московское центральное кольцо (МЦК). Станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии также будет работать в обычном режиме.
К открытию будут готовить семь станций: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
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