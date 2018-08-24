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Город (Москва и область)     24.08.2018 13:41

Какие станции метро закроют 25 августа

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Теги:  метро  метрополитен 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Пять станций Солнцевской линии московского метро закроют на сутки в субботу, 25 августа для присоединения к желтой ветке семи новых станций.

Не будут работать следующие станции Солнцевской линии: «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская», «Парк Победы» и «Шелепиха».

Станция «Шелепиха» Большой кольцевой линии будет работать в обычном режиме, с нее можно будет перейти на Московское центральное кольцо (МЦК). Станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии также будет работать в обычном режиме.

К открытию будут готовить семь станций: «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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