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Город (Москва и область)     08.05.2021 17:38

Какие улицы перекроют в Москве 9 мая

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Теги:  9 мая  парад  Парад Победы  перекрытия 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют 9 мая в центре Москвы из-за проведения парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Будут перекрыты центральные улицы, Звенигородское, Минское шоссе и части Садового кольца.

С 05:30 до окончания парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

На время построения колонн техники по Тверской возможны ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

С 5:30 до 22:00 на станции «Парк Победы» вестибюль №1 (выходы 1–5) будет работать только на выход, а вестибюль №2 (выход 6) только на вход. С 22:00 до закрытия метро вестибюль №1 будет работать в штатном режиме.

В центре и на северо-западе города изменятся маршруты наземного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.

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Карта места

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Теги: 
9 мая  парад  Парад Победы  перекрытия 

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