6 декабря. Mossovetinfo.ru – Интерактивная карта парков, в которых проходят тренировки по лыжам и конькам для людей старшего возраста опубликована на сайте проекта «Московское долголетие».



Лыжные тренировки для пожилых людей будут проходить в 13 парках, занятия на катках – в 17 парках.



С помощью интерактивной карты можно узнать не только в каких именно парках проходят тренировки, но и узнать их расписание, точный адрес, а также телефон, по которому можно записаться для участия.



Занятия будут проходить, когда выпаде достаточное количество снега. Длительность одной тренировки – 60 минут. Проводить их будут профессиональные тренеры. Необходимый спортинвентарь участники «Московского долголетия» смогут взять напрокат бесплатно.