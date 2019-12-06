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Город (Москва и область)     06.12.2019 08:22

Карту катков и лыжных трасс создали для участников «Московского долголетия»

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Теги:  Московское долголетие  лыжи  коньки  спорт  тренировки  парки 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Интерактивная карта парков, в которых проходят тренировки по лыжам и конькам для людей старшего возраста опубликована на сайте проекта «Московское долголетие».

Лыжные тренировки для пожилых людей будут проходить в 13 парках, занятия на катках – в 17 парках.

С помощью интерактивной карты можно узнать не только в каких именно парках проходят тренировки, но и узнать их расписание, точный адрес, а также телефон, по которому можно записаться для участия.

Занятия будут проходить, когда выпаде достаточное количество снега. Длительность одной тренировки – 60 минут. Проводить их будут профессиональные тренеры. Необходимый спортинвентарь участники «Московского долголетия» смогут взять напрокат бесплатно.


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Карта места

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Теги: 
Московское долголетие  лыжи  коньки  спорт  тренировки  парки 

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