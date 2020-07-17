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Город (Москва и область)     17.07.2020 13:42

Коллективный иммунитет к коронавиурсу выработался у 60% москвичей - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  эпидемия 

17 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу примерно у 60% жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», - приводит слова Собянина РИА Новости.

Мэр Москвы назвал оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком и отметил, что в Нью-Йорке процесс прошел за месяц, в результате чего система здравоохранения не справилась, в Москве же удалось растянуть пик на три месяц, в итоге нагрузка на систему здравоохранения оказалась не такой высокой.

В Нью-Йорке, который стал центром эпидемии коронавируса в США, от заболевания скончались около 19 тысяч человек и еще более 4,5 тысячи смертей требуют проверки. В Москве с начала пандемии от коронавируса скончался 4271 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет более чем у 45% населения уже гарантирует прекращение эпидемии коронавируса.

В конце июня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу выявлены у 19,9% прошедших обследование москвичей.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  эпидемия 

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