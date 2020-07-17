17 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу примерно у 60% жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», - приводит слова Собянина РИА Новости.



Мэр Москвы назвал оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком и отметил, что в Нью-Йорке процесс прошел за месяц, в результате чего система здравоохранения не справилась, в Москве же удалось растянуть пик на три месяц, в итоге нагрузка на систему здравоохранения оказалась не такой высокой.



В Нью-Йорке, который стал центром эпидемии коронавируса в США, от заболевания скончались около 19 тысяч человек и еще более 4,5 тысячи смертей требуют проверки. В Москве с начала пандемии от коронавируса скончался 4271 человек.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет более чем у 45% населения уже гарантирует прекращение эпидемии коронавируса.



В конце июня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу выявлены у 19,9% прошедших обследование москвичей.