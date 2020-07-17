17 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу примерно у 60% жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», - приводит слова Собянина РИА Новости.
Мэр Москвы назвал оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком и отметил, что в Нью-Йорке процесс прошел за месяц, в результате чего система здравоохранения не справилась, в Москве же удалось растянуть пик на три месяц, в итоге нагрузка на систему здравоохранения оказалась не такой высокой.
В Нью-Йорке, который стал центром эпидемии коронавируса в США, от заболевания скончались около 19 тысяч человек и еще более 4,5 тысячи смертей требуют проверки. В Москве с начала пандемии от коронавируса скончался 4271 человек.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что популяционный иммунитет более чем у 45% населения уже гарантирует прекращение эпидемии коронавируса.
В конце июня заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что антитела к коронавирусу выявлены у 19,9% прошедших обследование москвичей.
14:28 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро будут закрыты 17 и 18 июля
13:42 Город (Москва и область) Коллективный иммунитет к коронавиурсу выработался у 60% москвичей - Собянин
12:44 В России Курс евро впервые с мая поднялся до 82 рублей
12:15 В России ЦБ РФ аннулировал лицензию московского «Проминвестбанка»
11:01 Происшествия Сбой произошел утром 17 июля на Калужско-Рижской лини метро
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах