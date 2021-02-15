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Город (Москва и область)     15.02.2021 17:34

Москву от снега очистят за четыре дня — власти

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Теги:  коммунальщики  уборка снега 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники комплекса коммунального хозяйства Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия аномального снегопада, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

За выходные в Москве выпало до 35 сантиметров снега, а в некоторых районах еще больше. На уборке снега задействовано 116 тысяч человек, из которых 80 тысяч - рабочие ручной уборки. Также задействовано 15 тысяч единиц техники.

С полной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. С начала снегопада уже вывезено более 10 миллионов кубометров снега

По словам Бирюкова, перед коммунальщиками стоит задача полностью завершить очистку города от последствий снегопада в ближайшие четыре дня.


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Теги: 
коммунальщики  уборка снега 

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