Москву от снега очистят за четыре дня — власти

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники комплекса коммунального хозяйства Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия аномального снегопада, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



За выходные в Москве выпало до 35 сантиметров снега, а в некоторых районах еще больше. На уборке снега задействовано 116 тысяч человек, из которых 80 тысяч - рабочие ручной уборки. Также задействовано 15 тысяч единиц техники.



С полной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. С начала снегопада уже вывезено более 10 миллионов кубометров снега



По словам Бирюкова, перед коммунальщиками стоит задача полностью завершить очистку города от последствий снегопада в ближайшие четыре дня.



