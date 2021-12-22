Коронавирусом в Москве переболели 2 млн человек - Собянин

22 декабря. Mossovetinfo.ru - 2 млн человек переболели коронавирусом COVID-19 в Москве, сообщил во время отчета в Мосгордуме в среду мэр Москвы Сергей Собянин.



"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", - сказал Собянин.



По словам мэра, московская медицина сохранила обычную экстренную и плановую помощь.



"Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили обычную экстренно и плановую помощь, что чрезвычайно важно", - сказал Собянин.



Мэр поблагодарил волонтеров и все городские службы за борьбу с пандемией. Мэр отметил, что в городе "максимально щедяще" вводятся ограничительные меры и "это позволяет экономике города нормально работать и развиваться".



