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Город (Москва и область)     21.12.2020 07:54

Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

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Теги:  транспорт  метро  метрополитен  МЦК  МЦД  Новый год  Новый год-2021  праздники 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будут работать бесплатно. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Московские центральные диаметры в новогоднюю ночь будут работать до 2:30. Кроме того, всю новогоднюю ночь будут работать 59 маршрутов наземного транспорта. Еще 100 маршрутов продлят работу до 03:30

Ранее сообщалось, что парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 9 января.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  метро  метрополитен  МЦК  МЦД  Новый год  Новый год-2021  праздники 

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