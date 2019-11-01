1 ноября. Mossovetinfo.ru – Мобильные пункты вакцинации в Москве в пятницу, 1 ноября, работают последний день, сообщается на портале mos.ru.



Мобильные пункты вакцинации расположены возле 19 станций метро, возле станции МЦК «Владыкино», возле железнодорожной станции Крюкову, а также в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Расположенные возле станций пункты работают с 08:00 до 20:00, пункты вакцинации во флагманских центрах госуслуг «Мои документы» - с 10:00 до 22:00.



Чтобы сделать прививку от гриппа необходимо предъявить паспорт и дать письменное согласие.



Также сообщается, что прививочные пункты в поликлиниках будут работать до 30 ноября.