22 июня. Mossovetinfo.ru – Коллекторы в Москве оборудуют инновационной системой мониторинга, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Система будет состоять из датчиков охранно-пожарной сигнализации, а также позволит отслеживать уровень метана и температурный режим, и позволит в реальном времени круглосуточно отслеживать состояние городских коммуникаций. Все данные будут передаваться в диспетчерские пункты, что даст возможность отслеживать нештатные ситуации и в случае необходимости оперативно запускать или отключать системы и оборудование.



Новая система уже протестирована в коллекторах Зеленограда и показала хорошие результаты. В связи с этим уже начался монтаж системы мониторинга в Центральном административном округе. Монтаж планируется завершить до конца 2021 года. Затем датчики системы будут установлены и в коллекторах других округов Москвы.