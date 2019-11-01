1 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 ноября все московские отделы ЗАГС переходят на новый режим работы, они будут работать без перерыва на обед, сообщается на портале mos.ru.
Теперь получить необходимую услугу в отделах ЗАГС можно в течение всего дня с 09:00 до 18:00.
Большинство московских отделов ЗАГС работают со вторника по субботу, с выходными в воскресенье и понедельник. Однако, с июля текущего года во Дворце бракосочетания № 3 можно заключить брак в любой день.
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