3 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве началась сдача Единого государственного экзамена, в 2020 году сдача ЕГЭ была отложена из-за коронавируса.



Всего в Москве ЕГЭ сдают около 80 тысяч школьников, для сдачи экзамена организовано 382 пункта сдачи.



Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, все сотрудники, которые принимают ЕГЭ, прошли обязательное тестирование на коронавирус, у всех, кто допущен к приему экзаменов тесты на коронавирус отрицательные.



Кроме того, в целях безопасности помещения, где проходит ЕГЭ прошли дезинфекцию, для прохода в здания использовалась специальная схема, в самом помещении для сдачи ЕГЭ используется специальная рассадка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию.



Все сотрудники, которые принимают участие в приеме ЕГЭ в обязательном порядке используют защитные средства: маски и перчатки. По желанию средства индивидуальной защиты предоставляются всем школьникам.



Ракова также отметила, что самыми популярными предметами при сдаче ЕГЭ традиционно стали русский язык и математика. Кроме того, в этом году более трети выпускников выбрали для сдачи обществознание.



Школьники, которые болеют коронавирусом или находятся на карантине, не допущены к сдаче экзаменов вместе со всеми, однако они смогут сдать ЕГЭ в резервные дни.



Из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сдача ЕГЭ была перенесена с 8 июня на более поздний срок. 17 июня Министерство просвещения утвердило новый график сдачи ЕГЭ, согласно которому сдача ЕГЭ начинается с 3 июля.