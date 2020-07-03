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Город (Москва и область)     03.07.2020 10:29

Московские школьники с 3 июля начали сдавать ЕГЭ

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Теги:  ЕГЭ  образование 

3 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве началась сдача Единого государственного экзамена, в 2020 году сдача ЕГЭ была отложена из-за коронавируса.

Всего в Москве ЕГЭ сдают около 80 тысяч школьников, для сдачи экзамена организовано 382 пункта сдачи.

Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, все сотрудники, которые принимают ЕГЭ, прошли обязательное тестирование на коронавирус, у всех, кто допущен к приему экзаменов тесты на коронавирус отрицательные.

Кроме того, в целях безопасности помещения, где проходит ЕГЭ прошли дезинфекцию, для прохода в здания использовалась специальная схема, в самом помещении для сдачи ЕГЭ используется специальная рассадка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию.

Все сотрудники, которые принимают участие в приеме ЕГЭ в обязательном порядке используют защитные средства: маски и перчатки. По желанию средства индивидуальной защиты предоставляются всем школьникам.

Ракова также отметила, что самыми популярными предметами при сдаче ЕГЭ традиционно стали русский язык и математика. Кроме того, в этом году более трети выпускников выбрали для сдачи обществознание.

Школьники, которые болеют коронавирусом или находятся на карантине, не допущены к сдаче экзаменов вместе со всеми, однако они смогут сдать ЕГЭ в резервные дни.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сдача ЕГЭ была перенесена с 8 июня на более поздний срок. 17 июня Министерство просвещения утвердило новый график сдачи ЕГЭ, согласно которому сдача ЕГЭ начинается с 3 июля.


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Теги: 
ЕГЭ  образование 

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