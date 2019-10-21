21 октября. Mossovetinfo.ru – Московские спасатели в преддверии наступления зимы получили на вооружение новую зимнюю спецтехнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.



Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили четыре новых судна на воздушной подушке «Славир 9». Суда предназначены для работы в самых тяжелых условиях, например, на Крайнем Севере, и способны передвигаться не только по ровному, но и по колотому льду. Суда поступили на оснащение поисково-спасательных станций «Фили», «Левобережная», «Рублево» и «Серебряный бор».



Кроме того, зимой московские спасатели получат новый снегоход с санями-волокушами и прицепом для транспортировки. Снегоход оснащен полностью закрытой отапливаемой кабиной, которая позволяет работать в комфортных условиях в любую погоду.