Московский полумарафон перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

13 мая. Mossovetinfo.ru — Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая, перенесен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте мероприятия.



Такое решение было принято «в связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями региональных властей».



Тем кто зарегистрировался для участия в полумарафоне, в ближайшее время сообщат подробности и новую дату проведения мероприятия.