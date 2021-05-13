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Город (Москва и область)     13.05.2021 19:30

Московский полумарафон перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

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Теги:  Московский полумарафон  отмена  коронавирус  COVID-19 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Московский полумарафон, который должен был состоятся 16 мая, перенесен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Такое решение было принято «в связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями региональных властей».

Тем кто зарегистрировался для участия в полумарафоне, в ближайшее время сообщат подробности и новую дату проведения мероприятия.

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Карта места

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Теги: 
Московский полумарафон  отмена  коронавирус  COVID-19 

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