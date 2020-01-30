30 января. Mossovetinfo.ru – Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» станут единой картой, сообщил в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Воробьев заявил, что с открытием первых двух маршрутов МЦД необходимость создания единой транспортной карты для Москвы и Подмосковья стала еще более актуальной. Маршрутами МЦД постоянно пользуются жители Красногорска, Подольска, Одинцова и Лобни. В связи с этим, жители области регулярно обращаются с просьбой сделать единую карту, которая будет действовать и на маршрутах МЦД, и в метро, и в пригородных электричках.



По словам Воробьева, он договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об объединении двух платежных систем и создании единого проездного документа.



Воробьев также заявил, что функции проездного должны исполнять социальная карта и карта студента.