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Город (Москва и область)     30.01.2020 12:25

Москва и Подмосковье объединят транспортные карты «Тройка» и «Стрелка»

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Теги:  Андрей Воробьев  транспортные карты  Тройка  Стрелка  объединение  оплата проезда 

30 января. Mossovetinfo.ru – Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» станут единой картой, сообщил в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев заявил, что с открытием первых двух маршрутов МЦД необходимость создания единой транспортной карты для Москвы и Подмосковья стала еще более актуальной. Маршрутами МЦД постоянно пользуются жители Красногорска, Подольска, Одинцова и Лобни. В связи с этим, жители области регулярно обращаются с просьбой сделать единую карту, которая будет действовать и на маршрутах МЦД, и в метро, и в пригородных электричках.

По словам Воробьева, он договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об объединении двух платежных систем и создании единого проездного документа.

Воробьев также заявил, что функции проездного должны исполнять социальная карта и карта студента.


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Карта места

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Теги: 
Андрей Воробьев  транспортные карты  Тройка  Стрелка  объединение  оплата проезда 

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