30 января. Mossovetinfo.ru – Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» станут единой картой, сообщил в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев заявил, что с открытием первых двух маршрутов МЦД необходимость создания единой транспортной карты для Москвы и Подмосковья стала еще более актуальной. Маршрутами МЦД постоянно пользуются жители Красногорска, Подольска, Одинцова и Лобни. В связи с этим, жители области регулярно обращаются с просьбой сделать единую карту, которая будет действовать и на маршрутах МЦД, и в метро, и в пригородных электричках.
По словам Воробьева, он договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным об объединении двух платежных систем и создании единого проездного документа.
Воробьев также заявил, что функции проездного должны исполнять социальная карта и карта студента.
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