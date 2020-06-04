4 июня. Mossovetinfo.ru – Москва должна вернуться к прежнему образу жизни чрез год, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.



«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», - заявил Собянин.



Мэр Москвы отметил, что из-за пандемии коронавируса столица потеряла до полутриллиона рублей доходов городского бюджета и еще четверть триллиона город вынужден потрать на решение проблем, связанных с пандемией.



В тоже время Собянин отметил, что пандемия не является поводом останавливать крупные городские проекты, так как их реализация может помочь выйти экономике города из спада.



Мэр Москвы также отметил, что жители столицы весьма ответственно отнеслись к введенным из-за коронавируса ограничениям, что помогло избежать катастрофы.