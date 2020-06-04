4 июня. Mossovetinfo.ru – Москва должна вернуться к прежнему образу жизни чрез год, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», - заявил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что из-за пандемии коронавируса столица потеряла до полутриллиона рублей доходов городского бюджета и еще четверть триллиона город вынужден потрать на решение проблем, связанных с пандемией.
В тоже время Собянин отметил, что пандемия не является поводом останавливать крупные городские проекты, так как их реализация может помочь выйти экономике города из спада.
Мэр Москвы также отметил, что жители столицы весьма ответственно отнеслись к введенным из-за коронавируса ограничениям, что помогло избежать катастрофы.
10:46 Город (Москва и область) За сутки в Москве выявлено 1 998 случаев заражения коронавирусом
10:43 В России выявили более 440 тысяч случаев коронавируса
10:29 В России Восстановление экобаланса водной системы в Норильске займет десятки лет - Росрыболовство
10:04 Происшествия Ветер повалил в Москве более 40 деревьев
09:45 Город (Москва и область) Москва вернется к прежнему образу жизни через год – Собянин
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня