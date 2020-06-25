25 июня. Mossovetinfo.ru – С 26 июня москвичи получат доступ к электронным медицинским картам с мобильных устройств, сообщается на портале mos.ru.



Теперь с помощью мобильных устройств можно будет получить полный доступ к данным о своем здоровье, медицинские документы можно будет скачать и отправить через мессенджеры или электронную почту, также с помощью мобильных устройств можно будет записаться на прием к врачу.



Доступ к электронным медицинским картам был открыт для москвичей 14 января. Его можно получить на портале mos.ru. К настоящему моменту доступ к своим электронным медицинским картам оформили уже более 650 тысяч москвичей. Всего создано более 10 миллионов медицинских карт.