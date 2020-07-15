15 июля. Mossovetinfo.ru – С четверга, 16 июля, в Москве открываются пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Пункты тестирования будут открыты сразу в 207 поликлиниках, чтобы тестирование было как можно более массовым. Для сдачи анализа понадобиться паспорт и полис ОМС. Результаты будут теста будут доступны в электронной медицинской карте через три дня после сдачи. При этом, впервые тесты на коронавирус смогут сдать дети, специальные процедурные кабинеты будут открыты в 45 поликлиниках.



Тестирование будет проводится только по предварительной записи, записаться на можно будет только в электронном виде. Расписание будет формироваться на 2 недели вперед.



Заммэра отметила, что за время пандемии в Москве сформирована ПЦР-служба, которая способна проводить до 50 тысяч тестов в сутки. Всего в Москве проведено уже более 4,3 миллиона исследований на коронавирус.