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Город (Москва и область)     15.07.2020 11:44

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

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Теги:  коронавирус  тестирование  ПЦР-тест  поликлиники 

15 июля. Mossovetinfo.ru – С четверга, 16 июля, в Москве открываются пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Пункты тестирования будут открыты сразу в 207 поликлиниках, чтобы тестирование было как можно более массовым. Для сдачи анализа понадобиться паспорт и полис ОМС. Результаты будут теста будут доступны в электронной медицинской карте через три дня после сдачи. При этом, впервые тесты на коронавирус смогут сдать дети, специальные процедурные кабинеты будут открыты в 45 поликлиниках.

Тестирование будет проводится только по предварительной записи, записаться на можно будет только в электронном виде. Расписание будет формироваться на 2 недели вперед.

Заммэра отметила, что за время пандемии в Москве сформирована ПЦР-служба, которая способна проводить до 50 тысяч тестов в сутки. Всего в Москве проведено уже более 4,3 миллиона исследований на коронавирус.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  ПЦР-тест  поликлиники 

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